Son Dakika
ABD’de Los Angeles’tan Chicago’ya giden ve içerisinde 243 yolcunun tren Missouri eyaletinde yer alan Mendon kenti yakınlarında bir kamyonla çarpışarak raydan çıktı.
Selde mahsur kalan 8 kişilik aileyi JAK ve AFAD kurtardı
Bartın’da evlerini su basması sonucu mahsur kalan 8 kişilik aile, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çevre 27.06.2022, 22:58
Bartın’da evlerini su basması sonucu mahsur kalan 8 kişilik aile, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kayadibi Çavuş köyünde evlerini su basan 8 kişilik aile evlerinde mahsur kaldı. Durumu ekiplere bildiren ailenin yardımına JAK ve AFAD ekipleri koştu. Bölgeye gelen ekipler, halat yardımıyla aileyi mahsur kaldığı yerden kurtarıp tek tek sırtlarında taşıyarak güvenli bölgeye ulaştırdı.