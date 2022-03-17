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Şapkanızı berenizi takın! Kar geri geldi...

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Marmara’nın batısı, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve batısında yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi, gece saatlerinde Trabzon’un doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunurken, kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Çevre 17.03.2022, 09:07 17.03.2022, 10:13
Şapkanızı berenizi takın! Kar geri geldi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgar, batı ve iç kesimlerde kuzeyli, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 6
  • İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9
  • İzmir: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu 15
  • Adana: Çok bulutlu 16
  • Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 16
  • Samsun: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı 5
  • Trabzon: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı (Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor) 5
  • Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı -1
  • Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu 9

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Batı ve iç kesimlerde kuzeyli, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; bu gece saatlerinde Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın; Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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