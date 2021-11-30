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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Kocaeli’de Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı’na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Türk Antarktik Bilim Üssünün konsept tasarımını tamamladık. İstasyonu yaz-kış 12 ay boyunca çalışabilecek ve 50 kişiye ev sahipliği yapabilecek şekilde planladık. Böylece, sürekli olarak beyaz kıtadan veri alıp sizlerin nitelikli araştırmalar yapmasına imkan sağlayacağız” dedi.

Çevre 30.11.2021, 13:11
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Kocaeli’de Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı’na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Türk Antarktik Bilim Üssünün konsept tasarımını tamamladık. İstasyonu yaz-kış 12 ay boyunca çalışabilecek ve 50 kişiye ev sahipliği yapabilecek şekilde planladık. Böylece, sürekli olarak beyaz kıtadan veri alıp sizlerin nitelikli araştırmalar yapmasına imkan sağlayacağız” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda Gebze Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 5. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı’na katıldı.

Programın açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Kutup bölgeleri, maalesef iklim değişikliğinden en çok etkilenen alanlar. İnsanoğlu biliyorsunuz gözle görmeden bazı şeylere inanmakta direniyor. Ama iklim değişikliği öyle kritik bir husus ki etkilerini yaşadığınız şehirlerde gözle görmeye başladığınızda zaten geç kalmış oluyorsunuz. İşte buzla kaplı kutuplar bu değişikliğin sinyalini önceden vererek bizi uyarıyor. Tabi kutuplar iklim değişikliği özelinde değil, dünyanın geçmişine dair de önemli izler taşıyorlar. Doğal bir laboratuvar hüviyetindeki bu bölgeler dünyanın dününe de bugününe de ışık tutabiliyor. Bu sebeple neredeyse her disiplinden bilimsel araştırmalara ev sahipliği yapıyorlar. Biz de ülke olarak, her alanda olduğu gibi kutup araştırmalarında da ülkemizin en ön saflarda olmasını istiyoruz. 1995 yılında Antarktika Anlaşmasına ‘Danışman Olmayan Ülke’ statüsünde dahil olmuştuk. Ama son dönemde tüm kurum ve kuruluşlarımızın desteğiyle kutup çalışmalarında önemli gelişmeler kaydettik. Hedefimiz ‘Danışman Ülke’ statüsü kazanarak beyaz kıtanın geleceği hakkında söz sahibi olabilmek. Danışman ülke olmak için sağlanması gereken kriterlerin başında bölgenin araştırılması konusunda yapılan faaliyetler geliyor” dedi.

"6. Ulusal Antarktika Bilim Seferinin hazırlıklarını yürütüyoruz"

Beyaz kıtada kayda değer bilimsel araştırmalar yürütülmesinin, danışman ülke olmanın önkoşulu olarak belirlendiğini aktaran Bakan Varank, “İşte bu amaçla, ilki 2017 yılında olmak üzere kıtaya 5 Bilim Seferi düzenledik. 2019 yılında geçici üssümüzü faaliyete geçirdik. Meteoroloji istasyonumuzun ve 3 küresel uydu konumlandırma istasyonunun kurulumunu yaptık. Malumunuz, 2020 yılındaki 4. Ulusal Antarktika Bilim seferi pandeminin ortaya çıktığı tarihlere denk gelmişti. Ancak alınan tedbirlerle sefer ekibimiz sağlıklı bir şekilde ülkemize geri döndü. Pandeminin gölgesinde gerçekleştirdiğimiz 5. seferimizi ise diğer ülkeler gibi kısıtlı katılımla gerçekleştirdik. Bu seferde daha çok sahadan verilerin toplanması, ekipmanların kontrol ve bakımına odaklandık. Şu anda 2022 yılında gerçekleştirmeyi planladığımız 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferinin hazırlıklarını yürütüyoruz” diye konuştu.

“Bu işi hayata geçirebilmek için bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz”

Türk Antarktik Bilim Üssünün kurulmasına yönelik çalışmalarının da yoğun şekilde devam ettiğini vurgulayan Bakan Varank, “Üssün konsept tasarımını tamamladık. Antarktika Anlaşması’na taraf 53 ülkenin olumlu değerlendirmesini alan, kapsamlı bir Çevre Etki Değerlendirme raporunu bu yıl içinde sunduk. Bu bilim üssü dolayısıyla hepinizin çok heyecanlı olduğunu hissedebiliyorum. İstasyonu yaz-kış 12 ay boyunca çalışabilecek ve 50 kişiye ev sahipliği yapabilecek şekilde planladık. Böylece, sürekli olarak beyaz kıtadan veri alıp sizlerin nitelikli araştırmalar yapmasına imkan sağlayacağız. Önümüzdeki dönemde bu işi hayata geçirebilmek için bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz. Örneğin kutuplara seyir yapabilecek Türk bayraklı bir gemi için Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız ile birlikte çalışıyoruz. Yine bu alanda toplumsal farkındalığı artırmak üzere belgeseller aracılığıyla bilgilendirme faaliyetler yürütüyoruz. Ben şahsen özellikle bu tip faaliyetleri çok kıymetli buluyorum. Çünkü kutup araştırmalarının sonuçları, sadece kutup bölgelerinde olup biten olayları değil, değişen iklim ile birlikte aynı zamanda Dünyamızda nelerin olduğunu anlamak için de çok önemli” şeklinde konuştu.

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