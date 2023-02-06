Samsun’dan deprem bölgelerine onlarca ekip ve çok sayıda araç sevk edildi

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, depremde zarar gören şehirler için Samsun’dan çok sayıda personel, araç ve yardım malzemesinin yola çıktığını söyledi.

Samsun’da Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde Vali Zülkif Dağlı’nın başkanlığında gerçekleştirildi. Saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve birçok ilden de hissedilen 7.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyen Vali Dağlı, “Depremde zarar gören şehirlerimize yardım için hareket etmek üzere hazır olan AFAD İl Müdürlüğümüzden 11 araç, 1 mobil koordinasyon tırı, 36 arama-kurtarma personeli, 3 arama köpeği, sağlık afet grubundan 3 UMKE aracı, 11 ambulans ve 35 personel, güvenlik afet grubundan 1 araç ve 4 personel, haberleşme afet grubundan 5 araç (5 mobil jeneratör), 2 mobil araç ve 17 personel, beslenme afet grubundan 1 kamyon, 1 aşevi aracı ve 6 personel, Samsun Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından 5 araç ve 13 personel, enerji grubundan 5 araç, 3 jeneratör ve 15 personel, psikososyal destek grubundan 2 araç ve 10 personel, Hasar Tespit Grubundan 5 araç ve 10 personel, Yangın Grubundan 3 araç ve 15 personel, teknik destek ve ikmal grubundan 1 Beko, 1 trayler, 1 öncü, 1 akaryakıt tankeri ve 4 personel, tahliye yerleştirme grubundan 5 araç ve 46 personel ile barınma çalışma grubundan 1 tır (288 katlanır yatak) ilki saat 05.45’te olmak üzere saat 10.00 itibarıyla yola çıktı ve yükleme işlemi devam eden 15 tır da en kısa sürede yola çıkacak” dedi.

Depremde ölü ve yaralı sayısının artmamasının en büyük temennileri olduğunu ifade ederek, Doğu ve Güneydoğu illeri başta olmak üzere tüm Türkiye’ye ye bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Dağlı, Samsun’da ilgili tüm kurumların AFAD Başkanlığı’nın koordinasyonunda deprem bölgesine yardım için hazırlıklı olduğunu ve daha önceki birçok afette olduğu gibi bu afetin yaralarının da devlet ve millet dayanışmasıyla birlik ve beraberlik içerisinde en kısa sürede sarılacağına inandığını belirtti.