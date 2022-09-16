Samsun’da yılın sıcaklık rekoru kırılacak: 38 derece

Hava tahmin uzmanları Samsun’da bu hafta sonu 38 derece ile 2022 yılı sıcaklık rekorunun kırılacağını belirtti. Yazın dahi 38 dereceyi görmeyen Samsun’da bu hafta sonu sıcaklığın, mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Tahminlere göre, Türkiye’de bazı bölgelerde halen mevsim normallerinin 6 derece altında seyreden hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 10 derece üstüne çıkacak. Marmara Bölgesi’nden başlayarak tüm yurdu etkisi altına alması beklenen hava sıcaklıkları hakkında Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Samsun’da da yılın sıcaklık rekorunun kırılacağını ifade etti. Uzmanlar, Samsun’da mevsim normallerinin 6 derece altında seyreden hava sıcaklıklarının 16 derecelik bir yükselişle 38 dereceye kadar çıkarak yılın sıcaklık rekorunun kırılacağını söyledi.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından sıcaklık değişimleri ile ilgili yapılan bilgilendirmede, “Halen bölgemizde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyreden hava sıcaklıklarının, 15 Eylül Perşembe gününden itibaren artarak 19 Eylül Pazartesi gününe kadar mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Ani sıcaklık değişimleri ve kuvvetli meteorolojik hadiseler ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı hava tahmin raporları ve meteorolojik uyarıların dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları; Samsun 32-37 derece, Ordu 30-34 derece, Kastamonu 32-34 derece, Sinop 29-32 derece, Çorum 32-36 derece, Amasya 36-40 derece, Tokat 33-38 derece arasında olması tahmin ediliyor” ifadeleri kullanıldı.

Bölge Müdürlüğüne bağlı illerden Samsun, Ordu, Sinop, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat’ın yanı sıra Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı paylaşımda hava sıcaklıklarının Ankara’da 30-34, İstanbul’da 30-32, İzmir’de 32-34, Konya’da 32-25, Kocaeli’de 37-41, Sakarya’da 32-37, Trabzon’da 30-32 ve Artvin’de ise 32-36 derecelere kadar çıkmasını beklediğini açıkladı.