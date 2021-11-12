Samsun’da trafiği yapay zeka yönetecek

Samsun’da ulaşım master planı kapsamında Akıllı Şehir Uygulamaları ile 32 noktaya park takip sistemi, 19 noktaya kırmızı ışık ihlal sistemi ve 14 noktaya da ortalama hız takip sistemi kurulacak.

Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Karar Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı. Bu meclis toplantısında ilgili komisyonlardan meclise havale edilen 70’e yakın maddeden mali konuları ilgilendiren 25 gündem maddesi görüşüldü ve karara bağlandı.

Başkan Demir: "Gençlerimizi ortaokul döneminde bilgiye, teknolojiye ve geleceğe odaklama noktasında grev icra ediyoruz"

Mecliste Samsun’da yapılacak TEKNOFEST ile ilgili bilgiler veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “TEKNOFEST, İstanbul dışında ilk kez Gaziantep’te yapılmıştı. Pandemiye denk gelmişti. Pandemiden çıkış noktasında Karadeniz TEKNOFEST Samsun merkezli olarak düzenlenecek. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ile birlikte Gaziantep’e ziyaret ettik. Orada vali bey ve başkan hanım bizleri karşıladı. İncelemelerin dışında çok güzel bir ‘Çocuk Üniversitesi’ kurduklarını gördük. TEKNOFEST ile çalışmaları yerinde inceledik. 2022 TEKNOFEST’i Samsun’da çok güzel bir şekilde icra etmek durumundayız. Gaziantep’te TEKNOFEST’in yapılmasının üzerinden 2 yıl geçmiş. O günden hesaplayamayacakları çok pozitif bir durum ortaya çıkmış. Özellikle genç nüfus üzerinde duygu dünyası, bakış açısı ve eğitim düzeyinde Gaziantep bambaşka bir düzeye gitmiş. Biz TEKNOFEST’i düzenlerken buna da çok dikkat edeceğiz. Turizm noktasında da çok önemli artıları olmuş. Samsun ve bölgemiz için de TEKNOFEST büyük bir fırsat olacak. Valimiz ve rektör hocalarımız orada çalışmalara devam ediyor. Ben de bugün dönüp hemen çalışmalara başladım. Yapılacak olan Dene Yap Atölyeleri ve Çocuk Üniversitesi’nin çok daha kapsamlısını Samsun’da yapacağız. Gençlerimizi daha ortaokul döneminde bilgiye, geleceğe, teknolojiye odaklama noktasında çok büyük görev icra edeceğiz” dedi.

"Hızlı şarjlı elektrikli otobüsler 5 tane daha eklenecek, güzergah 19 Mayıs ilçesine uzayacak"

Başkan Mustafa Demir’in ardından söz alan ve Büyükşehir Belediyesi’nin performans raporu hakkında meclisi bilgilendiren Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, “Göreve geldiğimizdeki ilk konu ulaşım master planının hazırlanmasıydı. Yaptığımız hadise bugünün değerlerini alıp yorumlamak, orta ve uzun vadede yapılacakları hesaplamak, bunları bir proje haline getirmekti. Master planımızı ulaşım konusunda meclisimizden geçti. Bu master planın içerisinde akıllı şehir uygulamaları, toplu ulaşım şehir içi optimazasyonu gibi konular var. Özel halk otobüslerini devreden çıkardık. Onların yerine 63 tane değişik boyutlarda yeni otobüsler alındı. Bu pandemi sürecinde toplu ulaşım Türkiye’nin her yerinde zarar etmesine rağmen büyükşehir bütçesinden desteklendi ve o eski otobüslerin hepsi devreden çıkarıldı. Şu anda alçak tabanlı daha konforlu yeni otobüsler vatandaşımıza hizmet veriyor. Nasip olursa önümüzdeki sene göreceğiz. Bu Akıllı Şehir Uygulamalarından bir tanesi ‘hızlı şarjlı elektrikli otobüslerden’ 10 tane Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ASELSAN, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir proje yaptı. Şu anda otobüslerin imalatı devam ediyor. TEKNOFEST dolayısıyla buna 5 yeni otobüs eklenilmesi ve güzergahın da 19 Mayıs ilçesine kadar uzatılması konusunda çalışmalar devam ediyor” diye konuştu.

Ulaşım takip sistemlerinin kurulacağı yerler belli oldu

Akıllı Şehir Uygulamaları kapsamında şehrin belli noktalarına kurulacak takip sistemleri hakkında kamuoyunu bilgilendiren İlhan Bayram, “Akıllı şehir uygulamaları kapsamında şu anda 100 adet kavşakta fiziki düzenlemeleri yapıyoruz. Üniversite ile Karayolları Genel Müdürlüğü ile çalışmalar yapıldı. Şehir içindeki ulaşım hızının yaklaşık yüzde 50 arttırılması, daha güvenli hale getirilmesi için yapılacaklar belirlendi. Bu çalışmalar ASELSAN ile devam ediyor. Bu çalışmada tüm altyapı kurumlarımız var. Çalışmalar devam ediyor. 100 kavşaktan 80 tanesi adaptif kavşak olacak. Buralara kameralar konulacak, sensörler konulacak. Trafik yoğunluğuna göre sistem ışıkları idare edecek. Sadece adaptif kavşak ile hadise bitmiyor. Bunun içerisinde ‘ortalama hız tespiti sistemi’ var. Samsun’da 14 ayrı bölgeye konulacak. ‘Kırmızı ışık ihlal tespit sistemi’ olacak. Bu da 19 bölgede olacak. ‘Park ihlal tespit sistemi’ olacak. Olmayacak yerlere park edilmesinin önüne geçeceğiz. 32 bölgede de park ihlal tespit sistemi olacak. Ayrıca şehir içerisinde ana bulvarlarda elektronik bilgilendirme panoları olacak. Bu panolar ile vatandaşlar otoparklara rahatça yönlenecek” şeklinde konuştu.

32 bölgede park tespit sistemi olacak

Akıllı Şehir Uygulamaları kapsamında Samsun’da Atatürk Bulvarı Gülhan Petrol Kavşağı, Atatürk Bulvarı Pelitköy Kavşağı, Atatürk Bulvarı Vatan Caddesi Yenimahalle Kavşağı, İsmet İnönü Bulvarı Atatürk Bulvarı Vatan Caddesi Yenimahalle HRS, Atatürk Bulvarı Ali Gaffar Okan Caddesi TV Sapağı, İsmet İnönü Bulvarı Ali Gaffar Okan Caddesi Kavşağı, Abdullah Gül Bulvarı Ali Gaffar Okan Caddesi Kavşağı, Atatürk Bulvarı RTE Bulvarı Ömürevleri Kavşağı, Atatürk Bulvarı RTE Bulvarı Ömürevleri Kavşağı HRS), Abdullah Gül Bulvarı RTE Bulvarı Kavşağı, Türk-İş Kavşağı, Türk-İş HRS, Atatürk Bulvarı M. Kemal Bulvarı Kesişimi, İsmet İnönü Bulvarı M. Kemal Bulvarı Kesişimi, Atatürk Bulvarı Nişantaşı Caddesi Kesişimi, İsmet İnönü Bulvarı Nişantaşı Caddesi Kesişimi, Denizevleri Kavşağı, İsmet İnönü Bulvarı 1 Nisan Caddesi Kesişimi, Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı, Atatürk Bulvarı Karayolları Lojmanları Denizevleri Kavşağı arası tek yön, Lise Caddesi (100. Yıl Bulvarına kadar) tek yön, 19 Mayıs Bulvarı Atatürk Bulvarı 100. Yıl Bulvarı arası çift yön, Cumhuriyet Caddesi (Osmaniye Caddesi arası), Çifter Hamam Caddesi Cumhuriyet Meydanı arası, Alparslan Bulvarı Atatürk Bulvarı ve Abdullah Gül Bulvarı arası çift yön, Ali Gaffar Okkan Caddesi Atatürk Bulvarı ve Abdullah Gül Bulvarı arası çift yön, Atatürk Bulvarı Servis Yolu YEDAŞ karşısı (Borkonut), 100. Yıl Bulvarı Kilise Kavşağı Ümit Sokak arası çift yön, Aziziye Caddesi İbni Sina Caddesi Rüzgar Sokak arası çift yön, 100. Yıl Bulvarı altgeçit çıkışı Osmaniye Caddesi arası çift yön, 100. Yıl Bulvarı altgeçit çıkışı Kulaca Caddesi arası çift yön bölgelerinde park tespit sistemi olacak.

19 bölgede kırmızı ışık ihlal tespit sistemi olacak

Yeni ulaşım master planı ile birlikte Samsun’da 19 bölgede olacak kırmızı ışık ihlal tespit sistemi şuralarda olacak. Bölgeler şunlar:

Atatürk Bulvarı Gülhan Petrol Kavşağı, Atatürk Bulvarı Pelitköy Kavşağı, Atatürk Bulvarı TV Sapağı, Atatürk Bulvarı Alparslan Bulvarı Türk-İş, Türk-İş HRS, AFAD Kavşağı, Balaç Kavşağı, Atatürk Bulvarı Mustafa Kemal Bulvarı kesişimi, İsmet İnönü Bulvarı Mustafa Kemal Bulvarı kesişimi, Atatürk Bulvarı Nişantaşı Caddesi kesişimi, Denizevleri Kavşağı, Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı, Bafra Kolay Kavşağı, Atatürk Bulvarı Taflan Un Kavşağı, Atatürk Bulvarı Taflan Sosyal Tesisleri Kavşağı, Atatürk Bulvarı TGİ OSB Kavşağı, Atatürk Bulvarı Çınarlık Eğercili Kavşağı, Atatürk Bulvarı Dikbıyık Kavşağı, Atatürk Bulvarı Söğütlü Kavşağı.

Kırmızı ışık ihlal tespit sistemi ve park tespit sisteminin yanı sıra 14 bölgede de ortalama hız takip sistemi olacak.

Büyükşehir ve 17 ilçenin 2022 mali yılı bütçeleri belli oldu

Mecliste alınan kararlara göre Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin 2022 mali yılı bütçeleri belli oldu. Bütçeler şöyle:

Samsun Büyükşehir Belediyesi: 1 milyar 936 milyon TL. İlkadım Belediyesi: 325 milyon 626 bin TL. Atakum Belediyesi: 265 milyon TL. Bafra Belediyesi: 166 milyon TL. Çarşamba Belediyesi: 192 milyon 57 bin TL. Vezirköprü Belediyesi: 94 milyon 685 bin TL. Canik Belediyesi: 125 milyon TL. Terme Belediyesi: 71 milyon TL. Tekkeköy Belediyesi: 175 milyon TL. Havza Belediyesi: 68 milyon TL. Alaçam Belediyesi: 41 milyon TL. 19 Mayıs Belediyesi: 37 milyon TL. Ayvacık Belediyesi: 30 milyon TL. Kavak Belediyesi: 21 milyon TL. Salıpazarı Belediyesi: 19 milyon TL. Asarcık Belediyesi: 16 milyon TL. Ladik Belediyesi: 21 milyon TL. Yakakent Belediyesi: 14 milyon 792 bin TL. Bütçeler meclisten geçerek karara bağlandı.