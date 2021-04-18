Samsun’da elektrik direğinde 31 yıllık leylek yuvası

Samsun’un Çarşamba ilçesinde elektrik direği üzerindeki 31 yıllık leylek yuvası, bu yıl da misafirlerini ağırlıyor.

İlkbaharın gelmesi ile Afrika’dan 7 bin kilometre yol katederek ülkemize gelen leylekler elektrik direkleri ve çatılara yuva yapıyor. Samsun’un Çarşamba ilçesi Çınarlık bölgesi Gelemen mevkiinde Samsun-Ordu karayolu kenarındaki elektrik direğinde uzun yıllardır duran leylek yuvasında ise bu yıl da leylekler yerini aldı. Yöre halkı, direkteki leylek yuvasının 31 yıldır burada bulunduğunu ve her yıl baharla birlikte gelen leyleklere yuva olduğunu söylediler.