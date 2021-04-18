banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kripto para piyasasında Bitcoin çöküşü
Kripto para piyasasında Bitcoin çöküşü
SHOW TV'nin Kılıçdaroğlu haberi sosyal medyayı salladı!
SHOW TV'nin Kılıçdaroğlu haberi sosyal medyayı salladı!
CNR Fuarcılık'ın iflası istendi!
CNR Fuarcılık'ın iflası istendi!
Kripto paralarda sert düşüş!
Kripto paralarda sert düşüş!

Samsun’da elektrik direğinde 31 yıllık leylek yuvası

Samsun’un Çarşamba ilçesinde elektrik direği üzerindeki 31 yıllık leylek yuvası, bu yıl da misafirlerini ağırlıyor.

Çevre 18.04.2021, 16:08
2
Samsun’da elektrik direğinde 31 yıllık leylek yuvası

Samsun’un Çarşamba ilçesinde elektrik direği üzerindeki 31 yıllık leylek yuvası, bu yıl da misafirlerini ağırlıyor.

İlkbaharın gelmesi ile Afrika’dan 7 bin kilometre yol katederek ülkemize gelen leylekler elektrik direkleri ve çatılara yuva yapıyor. Samsun’un Çarşamba ilçesi Çınarlık bölgesi Gelemen mevkiinde Samsun-Ordu karayolu kenarındaki elektrik direğinde uzun yıllardır duran leylek yuvasında ise bu yıl da leylekler yerini aldı. Yöre halkı, direkteki leylek yuvasının 31 yıldır burada bulunduğunu ve her yıl baharla birlikte gelen leyleklere yuva olduğunu söylediler.
banner478
Yorumlar (0)
banner470
12°
parçalı bulutlu