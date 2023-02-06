Samsun Valisi Dağlı, deprem koordinasyonu için Elbistan’a göreve gitti

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, deprem bölgesinde koordinasyonu sağlamak için Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde görevlendirildi.

Deprem bölgesinde koordinasyonu sağlamak üzere Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine görevlendirilen Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun’dan ayrılmadan önce, Afet Acil Durum Yönetim Merkezi’nde 7/24 esasına göre görev yapan TAMP Samsun İl Koordinasyon Kurulunu ziyaret ederek, yürütülen çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. 5 bin 760 adet katlanır yatak ile 720 adet çadırın 27 tır ile Kahramanmaraş’a sevk edilmek üzere yola çıktığını ifade eden Vali Zülkif Dağlı, vatandaşlar tarafından iletilen yardımlarında Samsun Valiliği koordinasyonunda deprem bölgesine ulaştırılacağını belirterek, arama-kurtarma faaliyetlerine katılanlar başta olmak üzere afetin yaralarının sarılması için gayret gösteren herkese kolaylıklar diledi.