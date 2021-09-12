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Samandağ’da petrol temizliği 10 gündür sürüyor

Hatay’ın Samandağ ilçesinde Suriye’den gelen petrol sızıntısına karşı başlatılan temizlik çalışmaları sahilde devam ediyor.

Çevre 12.09.2021, 11:07
Samandağ’da petrol temizliği 10 gündür sürüyor

Hatay’ın Samandağ ilçesinde Suriye’den gelen petrol sızıntısına karşı başlatılan temizlik çalışmaları sahilde devam ediyor.


Suriye’deki enerji santralinden yayılan, Akdeniz kıyısındaki ülkeleri tehdit eden ve Hatay’ın Samandağ sahiline ulaşan petrol sızıntısından kaynaklanan partikülleri temizleme çalışmaları, 10 gündür sürüyor.


Çalışmalar neticesinde sahildeki kirlilikte büyük oranda azalma olduğu gözleniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri 14 kilometrelik Samandağ sahiline vuran partiküllerin temizliğine aralıksız devam ediyor.

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