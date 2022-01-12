Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı yemekhanesi inşaatı yükseliyor

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı yemekhane binası inşaatının yüzde 25’i tamamlandı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Samsun İl Müdürlüğü’nün Samsun’da bu yatırım yılında devam eden toplam 6 adet projesi var. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı yemekhane binası inşaatının ve diğer yatırımların yapım işleri devam ediyor.

KDV hariç yaklaşık 10 milyon TL maliyetli Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı yemekhane binası inşaatının yüzde 25’i tamamlandı. İnşaatın zemin kat betonarme imalatları devam ediyor. Yemekhane binası 3 katlı olarak inşa edilecek.

Köy Konağı Projesi

250 bin TL yaklaşık maliyetli (KDV hariç) Samsun, Ordu, Giresun, Sinop ve Çevresinde Yöresel Mimari Özelliklere Uygun Tip Konut Köy Konağı Projesi’nin de yüzde 30’u tamamlandı. Projenin ihalesi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılmıştı.