Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “20 bin öğretmen atamasına dair süreç önümüzdeki hafta Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılacaktır.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temmuz ayı memur maaşları, Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz’da zamlı haliyle ödenecek."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millete hizmet derdi olmayanların, gökyüzünde helikopter arayışı gibi bu tür zavallılarla bu ülkede siyaset yapılmaz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işverenler ile görüşerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedik."
Sağanak yağış Taşköprü’de ırmak ve derelerin su seviyesini yükseltti
Batı Karadeniz’de etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde de ırmak ve derelerin su seviyesi yükselirken, taşkın riskine karşı vatandaşlar uyarıldı.
Çevre 27.06.2022, 19:43
Batı Karadeniz’de etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde de ırmak ve derelerin su seviyesi yükselirken, taşkın riskine karşı vatandaşlar uyarıldı.
Dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak Taşköprü ilçesinden geçen Gökırmak’ta su seviyesini yükseltti. Yetkililer, belediye hoparlöründen yapılan anonslarla vatandaşları ırmak kenarına gitmemeleri ve park halinde bulunan araçlarını muhtemel bir taşkının yaşanabileceği alandan kaldırmaları konusunda uyardı. Yağmurun 2 gün daha devam etmesi beklenen Taşköprü’de Gökırmak’ta taşkın yaşanması tehlikesine karşın vatandaşlar tedirgin.