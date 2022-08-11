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Sağanak yağış nedeniyle dükkanlara su bastı

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle bazı dükkanları su bastı.

Çevre 11.08.2022, 11:53
Sağanak yağış nedeniyle dükkanlara su bastı

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle bazı dükkanları su bastı.

Kozlu ilçesinde yaşanan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle esnaf gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Ardından esnaf ellerine aldıkları süpürge yardımıyla dükkanlarındaki suyu başlattı.

Öte yandan, yağışların gün boyunca devam edeceği öğrenildi.

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