banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay intihar etti
Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay intihar etti
29 yaşında nasıl milyarder oldu?
29 yaşında nasıl milyarder oldu?
Mesut Özil’den İngiltere’de yeni girişim
Mesut Özil’den İngiltere’de yeni girişim
Güzellik merkezlerine lazer epilasyon yasağı!
Güzellik merkezlerine lazer epilasyon yasağı!

Rize’nin yüksek kesimleri yeniden beyaza büründü

Rize’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yaylalar beyaza büründü.

Çevre 06.10.2021, 15:48
Rize’nin yüksek kesimleri yeniden beyaza büründü

Rize’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yaylalar beyaza büründü.

Rize’de geçtiğimiz hafta başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini göstermeye devam ediyor. Kar yağışı Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 618 metre yükseklikteki Verçenik Yaylası ve İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 105 metre yükseklikteki Anzer Yaylası’nda etkisini gösterdi. Yaylalarda kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi bulurken, adeta kartpostallık fotoğraflar ortaya çıktı.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P