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Rize’de şiddetli fırtına çatıları uçurdu
Rize’de dün gece saatlerinde başlayan fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Çevre 01.12.2021, 15:07
Rize’de dün gece saatlerinde başlayan fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Gece saatlerinden itibaren kendisini gösteren şiddetli fırtına, kentin her kesiminde yer yer etkisini artırıyor. Ardeşen ilçesinin Yeniyol köyünde fırtına 4 evin çatısını uçururken, uçan çatılar çay bahçelerine ve etrafa dağıldı. Meydana gelen olayda kimse yaralanmazken, maddi hasar oluştu.