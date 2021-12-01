Rize’de şiddetli fırtına çatıları uçurdu

Rize’de dün gece saatlerinde başlayan fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Gece saatlerinden itibaren kendisini gösteren şiddetli fırtına, kentin her kesiminde yer yer etkisini artırıyor. Ardeşen ilçesinin Yeniyol köyünde fırtına 4 evin çatısını uçururken, uçan çatılar çay bahçelerine ve etrafa dağıldı. Meydana gelen olayda kimse yaralanmazken, maddi hasar oluştu.