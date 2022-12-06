Rize’de ‘4 bölge, 4 mevsim, 365 gün sürdürülebilir turizm’ sempozyumu

Rize Valiliği öncülüğünde Rize İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan ‘Rize Turizm Master Planları’ lansman programı yapıldı.

‘4 bölge, 4 mevsim, 365 gün sürdürülebilir turizm’ sloganı ile tanıtılan 3 ilçedeki toplamda 4 bölgeyi kapsayan turizm amaçlı projeler kamuoyunun beğenisine sunuldu. Ardeşen Deremezra bölgesi geleneksek köy, Güneysu Handüzü bölgesi dağ yolculuğu, İkizdere Çifteköprü bölgesi Sağlık Vadisi ve İkizdere Ovit bölgesi ise dört mevsim zirve tatili temalı projeleri ile tanıtıldı. Projelerle birlikte bölgeler sadece yaz turizmi için değil farklı mevsimlerde de turist çekebilmesi planlanıyor.

"İleride turizmin belki çayında önüne geçeceğini değerlendiriyoruz"

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Rize Valisi Kemal Çeber ilerleyen zamanda turizmin çayın önüne bile geçebileceğini söyleyerek, "Hem yayla turizmi hem doğa turizmi özellikle pandemi ile beraber daha önem kazandı. İnsanların doğaya yaylalara köylere kırsala dönme eğilimleri arttı. Bu eğilimlerden çok daha önce başladığımız bir proje var. Yaklaşık 4 yıldır devam eden Rize turizm projeleri planlarının lansmanını yapıyoruz. 4 tane bizim için çok önemli olduğunu değerlendirdiğimiz lokasyonun bugün planlarını hep beraber göreceğiz. Gayet güzel oldu ilimizin geleceğini çayla beraber turizmde görüyoruz. Bunun için çalışıyoruz hatta ileride turizmin belki çayında önüne geçeceğini değerlendiriyoruz. Göstergeler ve gelişmeler ise onu ifade ediyor ve dünyada örnek turizm merkezlerini örnek ülkeleri örnek yerleri incelediğiniz zaman temel bu planlara dayandığını görüyorsunuz" dedi.

Konuşmalarına devam eden Çeber projelerin tamamlanmasıyla güzel sonuçlar alacaklarını belirterek, "Bugün eleştirdiğimiz yanlış dediğimiz birçok hataya bizim de düşmemiz söz konusu olabilir. Bunun için çalıştık. Bu işi çok iyi yapacağını düşündüğümüz araştırmalarımızın bile bizi oralara götürdüğü firmalarla çalıştık. Bütün yerel bileşenler işin içerisinde oldu. Fikrini almamız gereken tüm yerel ulusal ve uluslararası bileşenler projemizin içerisinde yer aldı. Bize göre güzel sonuçlar ortaya çıktı. Bundan sonra bu planlar üzerinden tüm kamu yatırımlarımızı yönlendireceğiz. İlimize gelen özel yatırımcılara da diyeceğiz ki işte bizim master planlarımız turizm planlarımız bunlara uygun yatırım yapmak için varsanız buyurun. Ama bizim hem buradaki doğayı korumak hem de buradaki güzellikleri kullanmak anlamında bizim anayasamız bu planlar diye onlara da ifade edeceğiz ve inşallah güzel sonuçlara ulaşacağız. Bundan önce eleştirdiğimiz hatalara düşmeyecek şekilde ilimizi turizm noktasında olması gereken yere taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Projeyle ilgili bilgi veren İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Türüt, "Yaklaşık 4 yıldır çalıştığımız master planını bugün güzel bir tanıtımla beraber ilimizin hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Pandemi döneminde sekteye uğrasa da özellikle ilimizi tamamen kucaklayıcı olması açısından başlattığımız çalışma bugün güzel bir lansman ile birlikte kendisini görücüye çıkartıyor diyebiliriz. İlimizin güzelliklerini, turizme bağlı hareketliliğini ve bunlara bağlı yatırımcının önünü açma adına bu planın çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Bu çalışmayı yaparken ilimizde son yıllarda artan turizmi de göz önüne aldığımızda gerek Ovit Tüneli ile birlikte gerekse de Rize-Artvin Havalimanı ile beraber bugünkü çalışmanın startını verdik. Biz sadece bugün sadece 4 bölgenin master planını izliyor olacağız ama bunun akabinde çok daha güzel yerlerin eş zamanlı master planının yapımına devam edeceğiz" şeklinde konuştu.