banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Fenerbahçe evinde ağır yaralı!
Fenerbahçe evinde ağır yaralı!
Pastırma yazında deniz keyfi
Pastırma yazında deniz keyfi
Çanakkale Gelibolu açıklarında gemi kazası
Çanakkale Gelibolu açıklarında gemi kazası
Benzine 44 kuruş daha zam geliyor
Benzine 44 kuruş daha zam geliyor

Rick Kasırgası’nın Meksika’yı vurması bekleniyor

Büyük Okyanusta oluşan ve kategori 1 seviyesinde olan Rick Kasırgası, Meksika kıyılarına doğru ilerliyor.

Çevre 24.10.2021, 21:15
Rick Kasırgası’nın Meksika’yı vurması bekleniyor

Büyük Okyanusta oluşan ve kategori 1 seviyesinde olan Rick Kasırgası, Meksika kıyılarına doğru ilerliyor.

Büyük Okyanusta oluşan Rick Kasırgası Meksika kıyılarına doğru ilerliyor. Kategori 1 seviyesinde olan kasırganın, ilerleyen saatlerde Guerrero eyaletindeki Zihuatanejo şehri ile Michoacan’daki Lazaro Cardenas Limanı arasında karaya çıkması bekleniyor.

Meksika Ulusal Su Komisyonu (Conagua) tarafından yapılan açıklamada, kasırganın rüzgar hızının saatte ortalama 140 kilometre olduğu ve kasırganın saatte 9 kilometre ile kuzeye doğru ilerlemeye devam ettiği aktarıldı. Kasırganın rüzgar hızının yer yer maksimum 165 kilometre hıza ulaştığı belirtildi. Kasırganın Guerrero eyaleti kıyılarına 180 kilometre uzaklıkta olduğu ifade edilirken, şimdiden birçok şehirde fırtına ve şiddetli yağışlar görüldüğü, sel baskınları ve yıkılan ağaçlar olduğu bildirildi.

Kıyılarda dalga yüksekliğinin 7 metreyi bulması bekleniyor

Yetkililer, kasırganın karaya ulaşmadan önce şiddetini daha da artırarak kategori 2 seviyesine ulaşmasının beklendiğini aktararak, Michoacan ve Guerrero eyaletleri kıyılarında dalga yüksekliğinin 7 metreye ulaşabileceğini ifade etti. Guerrero, Michoacn, Jalisco, Colima ve Oaxaca eyaletlerinde şiddetli yağış ve dolu beklendiğini aktaran yetkililer, su baskınları ve toprak kaymalarına karşı dikkatli olunması istedi. Birçok şehirde vatandaşlar için barınaklar oluşturuldu.

Kasırga kendini şimdiden hissettirmeye başladı

Michoacan eyaletinde yer alan Uruapan şehrinde kasırganın getirdiği yağoşlar nedeniyle bir kanalda taşma olurken, onlarca ev sula altında kaldı. Guerrero eyaletinde yer alan turizm şehri Acapulco’da ise şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi.

Ordu yardım için hazır bekletiliyor

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador yaptığı açıklamada, kasırganın büyük bir yıkıma sebep olmasını beklemediklerini ifade ederek, ordunun vatandaşlara ve sivil savunma ekiplerine her türlü yardım için hazırda bulunduğunu açıkladı.

Öte yandan Meksika’da son olarak 13 Ekim’de yaşanan Pamela Kasırgası şiddetli rüzgar ve yağışa neden olmuş, bir çok şehirde nehirlerin taşmasıyla su baskınları ve toprak kaymaları yaşanmıştı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Alanyaspor 10 20
4. Fenerbahçe 10 19
5. Karagümrük 10 18
6. Beşiktaş 9 17
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 9 20
2. Sevilla 9 20
3. Real Sociedad 9 20
4. Real Betis 10 18
5. Osasuna 10 18
6. Atletico Madrid 8 17
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2