Pülümür’de kar kalınlığı 30 santimetre oldu

Son yılların en kurak kış mevsimlerinden birini yaşayan Tunceli’nin Pülümür ilçesinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Tunceli’nin son yılların en kurak kış mevsimlerinden birini yaşayan Pülümür ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. İlçe merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken yüksek kesimlerde 50 santimetreyi geçti. Yağışın ardından belediye ekipleri tarafından ilçe merkezi ve mahallerde karla mücadele çalışması başlatılırken esnaf ve vatandaşlar da kapılarının önünde biriken karları temizlemeye başladı.

Yağışın etkili olduğu ilçede karayolları ekipleri ise yol açma ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

Kar yağışı nedeniyle mutlu olduklarını söyleyen Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, ’’Bu yıl oldukça kurak geçen bir yıldı. Vatandaşlarımızın ve bizim de beklediğimiz kar geldi. Karın bu bölgede olmamış suların olmaması demek. Yine bitkilere ve meralara ciddi etkisi var. Yağış normalde şubat ayına kalmazdı ancak her yıl Hızır ayı diye tabir ettiğimiz ayda mutlaka kar yağardı. Bu sene de yine güzel bir kar yağdı. Biraz daha yağarsa bölgemize, sulara etkisi iyi olur. Kar demek bu bölge için bereket demek. Biraz daha yağarsa bu şekilde sorunlarımızı giderir diye düşünüyorum” dedi.