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Peygamberdevesinin peşinde

KAHRAMANMARAŞLI DOĞA FOTOGRAFÇISI HALK ARASINDA ‘PEYGAMBERDEVESİ’ OLARAK BİLİNEN ‘MANTİDAE’ BÖCEĞİNİN İLGİNÇ KARELERİNİ FOTOĞRAFLIYOR.

Çevre 10.09.2020, 12:37
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Peygamberdevesinin peşinde

Kahramanmaraşlı doğa fotoğrafçısı, halk arasında ‘peygamberdevesi’ olarak bilinen ‘Mantidae’ böceğinin ilginç karelerini fotoğraflıyor.

Peygamberdevelerinin fotoğraflarını çekmek için özel vakit ayırdığını söyleyen Mehmet Karaca, bu hayvanın avını yakalayacağı zamanlarda kamufle olmak için üzerinde bulunduğu bitkinin rengini aldığını söyledi.

Peygamberdevesinin 10-15 santimetreye ulaşabildiğini söyleyen Karaca, “Tarım alanları için son derece faydalı ve Peygamberdevesi bulunduğu bitkinin rengini alabiliyor. Genellikle et oburdur ve sinek, çekirge gibi böcekleri yiyerek beslenir. Av sırasında ise dik durur ve renklerini sergileyebilir. Genellikle bitkiler arasında bulunmayı tercih eder. Çok nadir bitkide yerler. Aynı zamanda kafasını yana çeviren tek böcek türüdür. Ön bacakları dua eder gibi olduğundan dolayı muhteşem bir görünüme sahip. Çekimlerinde ise ayrı bir huzur buluyorum" dedi.

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