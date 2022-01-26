Peru’da ikinci kez petrol sızıntısı

Peru Donanması Sahil Güvenlik Komutanlığı, ülkede 15 Ocak’taki petrol sızıntısının ardından bugün ikinci kez petrol sızıntısı meydana geldiğini açıkladı. La Pampilla Rafinerisini işleten petrol şirketi Repsol ise sızıntıyı yalanladı.

Peru’da denizde 1 ay içinde ikinci kez petrol sızıntısı meydana geldi. Peru Donanması Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, İspanyol Repsol şirketi tarafından işletilen La Pampilla Rafinerisinden bugün denize petrol sızıntısı gerçekleştiği bildirildi. Peru Çevre Kontrol ve Değerlendirme Ajansı (OEFA) yaşanan olayın sorumlularının ve çevrede oluşan zararın tespit edilmesi için denetimlere başlandığını duyurdu. Yetkililer yaşanan sızıntıda denize dökülen petrol miktarının henüz belirlenemediğini belirtti.

Repsol şirketi iddiaları reddetti

Perulu yetkililerin açıklamalarına karşı rafineriyi işleten petrol şirketi Repsol tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada ise ikinci kez petrol sızıntısı gerçekleştiği reddedildi ve haberlerin yalan olduğu iddia edildi.

Öte yandan Tonga’da su altındaki yanardağda meydana gelen patlamanın ardından çıkan tsunami nedeniyle zarar gören La Pampilla Rafinerisinde 15 Ocak’ta petrol sızıntısı gerçekleşmiş, yaklaşık 6 bin varil petrol denize dökülmüştü.