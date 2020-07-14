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Pamukkale’nin kardeşi Altınkale’de sona yaklaşılıyor

SİVAS'TA YAPIMI DEVAM EDEN ALTINKALE PROJESİ ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEYEN VALİ AYHAN," BİRKAÇ AY SONRA HERKESİ BU DOĞA GÜZELLİĞİNİ GÖRMEYE DAVET EDİYORUM’’ DEDİ

Çevre 14.07.2020, 16:54
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Pamukkale’nin kardeşi Altınkale’de sona yaklaşılıyor

Sivas’ta yapımı devam eden Altınkale projesi çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Ayhan," Birkaç ay sonra herkesi bu doğa güzelliğini görmeye davet ediyorum’’ dedi.

Sivas’ın Sıçak Çermik bölgesinde oluşturulan Altınkale projesinde çalışmalar hızla sürüyor. Pamukkale travertenlerinin benzerinin oluşturulduğu proje turizme büyük katkı sağlayacak. Kaplıca suyunda yüksek miktarda bulunan kükürtten dolayı sarı renkli tortu oluşan ve bu nedenle de Altınkale ismi verilen projede, Pamukkale’dekine benzer basamaklı havuzlar yapılıyor. Sivas Valisi Salih Ayhan, çalışmaların devam ettiği bölge de incelemelerde bulundu. Projenin gidişatı hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Ayhan, “İlimizin en büyük nimetlerinden birisi olan ve hakikaten turizmde çok önemli bir enstrüman olan termalimiz iyi bir noktaya geldi. İnşallah burası bir cazibe merkezi olacak’’ dedi.

Pamukkale’nin kardeşi

Vali Ayhan, Pamukkale’nin bir kardeşini de burada yapmaya karar verdiklerini söyleyerek, “ Geçmişte çok önemli bir misyon üstlenmiş tüm Sivaslıların da, gerçekten herkesin hikayesi olan bir yer. Burada çok ciddi bir alt yapı çalışmaları yapıldı. İyi bir noktaya gelindi. Yatırımcılar harikulade tesisler kazandırdı. Alt yapımızı belirli bir noktaya getirdikten sonra bu termal suyumuzun da renginden de faydalanalım dedik. Bu renk biliyorsunuz sarı, altın renginde bir renktir. Ülkemizin göz bebeği Pamukkale’nin bir kardeşini de burada yapmaya karar verdik. Bu termalimizin hem şifasından faydalanıyoruz hem doğallığından faydalanıyoruz. Renginden de faydalanalım dedik” diye konuştu.

“Türkiye’nin gözde mekanlarından bir olacak”

Vali Ayhan, Altınkale projesinin Türkiye’nin gözde mekanlarından bir olacağını ifade ederek, “Hakikaten projemiz anlam bulmaya başladı. Burası Sivas’ımız açısından gözde mekanlardan, uğrak yerlerden birisi olacak. Sivas kültür ve turizm de çok iyi bir noktaya gelecek. İnşallah Altınkalemiz 1- 2 ay sonra bittiği zaman Türkiye’nin gözde mekanlarından, örnek mekanlarından, gezip görülmesi gereken yerlerden biri olacağına biz inanıyoruz. İnsanın heyecanlanmaması mümkün değil. Emek verenlere, yatırımcılara, alt yapıda destek verenlere teşekkür ediyorum. Birkaç ay sonra herkesi bu doğa güzelliğini, harika renk cümbüşünü görmeye davet ediyorum.’’ ifadelerini kullandı.

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