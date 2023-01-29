Palandöken’de yarıyıl tatili yoğunluğu

Erzurum’da yarıyıl tatiline çıkan öğrenciler Palandöken Kayak Merkezi’nde yoğunluk oluşturdu.

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden olan Palandöken Kayak Merkezinde yarıyıl tatiline çıkan öğrenciler ve aileleri yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. Yoğun geçen derslerden sonra çocuklar kayak yaparak stres atarken aileleri de onlara eşlik ediyor.