(Özel) Uludağ’da kış aylarında ayıların karpuz keyfi

Uludağ’da kış aylarında yiyecek bulamayan ayılar için 2 buçuk ton karpuz bırakıldı. Ayıların ve diğer yaban hayvanlarının beslenmeleri foto kapanlarla görüntülendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Milli Parklar Müdürlüğü kış aylarında başta Uludağ olmak üzere yaban hayvanları için doğaya çeşitli yiyecekler bırakıyor. Uludağ’da yaşayan ayılar ve diğer yaban hayvanları için piyasa değeri olmayan 2 buçuk ton karpuz ormana bırakıldı. Bir halde tüccar tarafından alınmayan karpuzlar, kış gününde ayı ve diğer hayvanların keyfini yerine getirdi. Karpuzun yanı sıra ekmek, tavuk, meyve, sebze gibi çeşitli yiyecekler de belirli aralıklarla görevliler tarafından tabiata bırakılıyor. Yaban hayvanlarının yiyeceklere ulaşıp ulaşamadığı da kurulan foto kapanlarla tespit ediliyor.

Başta ayılar olmak üzere çakal, tilki, kurt, yırtıcı kuşlar ve diğer hayvanlar da Millî Parklar Müdürlüğü çalışanları tarafından besleniyor. Atılmak üzere olan yiyecekler çöp yerine hayvanların midesine gidiyor. Görevliler kimi zaman kar motorları, araçlar, kimi zamansa yaya olarak zorlu bölgelere ulaşarak hayvanları besliyor.

Öte yandan, karnını doyuran ayıların yerde yuvarlanma anları, uzanarak yemek yemeye çalışmaları foto kapan ile görüntülendi.