banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Şehit polisin kanı yerde kalmadı!
Şehit polisin kanı yerde kalmadı!
Biden, ısrarla soru soran muhabiri azarladı
Biden, ısrarla soru soran muhabiri azarladı
ABD ve Rusya'dan ortak bildiri
ABD ve Rusya'dan ortak bildiri
Şenol Güneş hedef tahtasında!
Şenol Güneş hedef tahtasında!

Otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çevre 17.06.2021, 08:51
Otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kiremitli köyü Dervişli Mahallesi’nde yaşayan bir vatandaş aracına bineceği sırada motor bölümünden kedi sesi geldiğini duydu. Kendi imkanlarıyla yavru kediyi bulunduğu yerden çıkartamayan şahıs, çareyi itfaiye ekiplerinden yardım istemekte buldu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin motor bölümüne sıkışan kediyi yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda bulunduğu yerden çıkarttı.

Sıkıştığı yerden çıkartılan yavru kedi yapılan sağlık kontrolünün ardından sokağa salındı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
20°
parçalı bulutlu
banner493