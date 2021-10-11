Osmaniye’de yanmış ormanlık alanda doğa yürüyüşü

Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü Derneği öncülüğünde düzenlenen doğa yürüyüşüne katılan doğaseverler "Elinle yaktığın ateşi gözyaşınla söndüremezsin" sloganıyla yanmış çam ağaçları arasında doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Osmaniye merkeze bağlı Kazmaca köyünde 28 Temmuz’da başlayan orman yangınında yaklaşık bin 500 hektar alanın yanarak zarar gördüğü bölgede bir gurup dağcı ve doğasever doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü Derneği (ODAK) tarafından organize edilen yürüyüşe katılan doğaseverler "Elinle yaktığın ateşi gözyaşınla söndüremezsin" sloganıyla yanmış çam ağaçları arasında bir yandan yürürken bir yandan da hayvanlar için yem doğaya bıraktılar.

Organizasyonla ilgili bilgiler veren Kulüp Başkanı Avukat Muhammet Doğan, “Ülkemizde bugüne kadar yaşanan en büyük orman yangınları bu sene yaşandı. İlimiz de bu kötü durumdan nasibini aldı. Milli Park statüsünde olan Aslantaş Milli parkımızın büyük bir alanı bu yangından etkilendi. Kulüp gönüllülerimizle olarak bu yangında gönüllü olarak çalıştık. Bugün ise yanan bu bölgede doğa yürüyüşü düzenleyip yangının zararlarını yerinde görüp hissettik. Yangın gerçekleştiği bölgede uçan bir kuş bile göremedik. Yürüdüğümüz alanda kıyafetlerimiz kirlendi. Ağaçlık alanda yürümeye başladığımızda ise yeşilin nasılda doğaya serinlik, oksijen kattığını hissederek yürüdük. Ormanımızın kıymetini yok olman bilmek için ‘Elinle Yaktığın Ateşi Gözyaşınla Söndüremezsin’ sloganıyla bugün doğamızın yok olan tarafı ve yaşamak için direnen yanıyla birlikteydik. Ayrıca oradaki yaban hayatı için Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından verilen hayvan yemleri de doğaya bıraktık. Vali Yardımcımız Ömer Faruk Günay ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılım ve destek sağladığı faaliyetimize 57 doğasever katıldı” diye konuştu.