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Osmaniye’de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından başlayan dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yağan dolunun boyutu ise ceviz büyüklüğüne ulaştı.

Çevre 13.10.2021, 10:13
Osmaniye’de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından başlayan dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yağan dolunun boyutu ise ceviz büyüklüğüne ulaştı.

Kadirli ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve yer yer dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle biriken sular cadde ve sokakları göle çevirdi. Kadirli-Sumbas karayolu üzerinde yeni adliye civarında devam eden yol çalışmasından dolayı biriken yağmur suları yolu tamamen kapladı ve araçlar trafikte ilerleyemedi. Yağmur dolayısıyla bazı iş yeri ve evlerde de su baskınları yaşandı. Kadirli Belediyesi ekipleri su taşkını yaşanan yerlerde çalışma başlattı. Yağmurla birlikte yağan dolunun büyüklüğü ise şaşırttı. Yağan dolunun boyutu yer yer ceviz büyüklüğüne ulaştı.

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