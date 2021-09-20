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Osmaniye’de Aslantaş ve Kalecik barajlarına yavru sazan balığı bırakıldı

Osmaniye’de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde Aslantaş ve Kalecik barajlarına 200 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Çevre 20.09.2021, 08:21
Osmaniye’de Aslantaş ve Kalecik barajlarına yavru sazan balığı bırakıldı

Osmaniye’de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde Aslantaş ve Kalecik barajlarına 200 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından su kaynaklarında nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele dayalı baraj göllerinin balıklandırılması amacıyla ‘Balıklandırma Projesi” başlatıldı. Bu kapsamda Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde ek balıklandırma çerçevesinde Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü Üretim İstasyonundan temin edilen 200 bin pullu sazan balığı yavruları Aslantaş Barajı ile Kalecik Barajı’na bırakıldı.

Tarım ve Orman Müdürü Recep Bulut, “Suya bırakılan balıkların bölge köylerdeki balıkçılar ve ilçelerimiz balıkçılığının gelişmesi açısından önemli bir adım olmuştur. İlçelerimizde yapılan çalışma ile göl ve göletlerin balık popülasyonlarının desteklenmesini, göl ekosisteminin canlı tutulmasını ve yöre halkının göl ve göletlerden istifade etmesi hedeflenmektedir" dedi.

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