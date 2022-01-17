Ordu’da yaylada kış festivali

Ordu’da ‘3 ay değil 12 ay Ordu’ sloganı kapsamında yaylalarda kış festivalleri düzenleniyor. Ordu’da 1650 rakımlı Argan Yaylasında düzenlenen kış festivalinde renkli görüntüler oluştu. Festivale katılanlar doyasıya eğlenerek karın keyfini çıkardı.

Ordu’nun Akkuş ilçesine bağlı 1650 rakımlı Argan Yaylası’nda Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Akkuş Belediyesi işbirliğinde düzenlenen kış festivali renkli görüntülere sahne oldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın konseri ile başlayan festivalde katılımcılar tarafından halat çekme yarışmaları yapılırken, kar üzerinde ise yöresel oyunlar oynandı. Köy seyirlik oyuncularının etkinliği ile renklenen festivalde soğuk havaya aldırış etmeyen katılımcılar, Büyükşehir Belediyesi’nin dağıtığı kızaklarla ve kendi el yapımı kızakları ile kayarak güzel vakit geçirdi.

Başkan Güler: “Yaylarımızı tüm dünya tanıyacak”

Argan Yaylası’nda düzenlenen festivalde konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, festivalin geleneksel hale geleceğini söyledi.

Yapacakları proje ve yatırımlarla Ordu’nun yaylalarını tüm dünyanın tanıyacağını ifade eden Başkan Güler, “Gönlümüzle Akkuş’umuzu ısıtmaya geldik. Dostluğu, birlikteliği hep birlikte canlandırıyoruz. Birçok etkinlik yaptığımız bu festivalimiz geleneksel hale gelecek. Burayı herkes tanıyacak. Akkuş Argan Yaylası tıpkı Avusturya’daki İnsburg gibi olacak. İnsburg’da nasıl 14 bin Ordulu var ise gelecekte de yaylarımızı tüm dünya tanıyacak ve buraya gelecekler. Biz yaptığımız yatırımlarla fiziki mesafeleri en aza indiriyoruz. Samsun Terme’den kardeşlerimiz burada, birçok komşu illerimizden de buraya gelenler oluyor. Biz yapacağımız çalışmalarla burayı bambaşka bir yere dönüştüreceğiz” dedi.

Herkes doyasıya eğlendi

Konuşmaların ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ve protokol üyeleri vatandaşların oynadığı yöresel oyunlara eşlik etti. Başkan Güler ve protokol üyeleri daha sonra el yapımı kızaklarla kayarak katılımcılarla birlikte güzel bir gün geçirdi.

Akkuş Argan Yaylası’nda düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar da duygu ve düşüncelerini dile getirdiler. Muhteşem bir gün geçirdiklerini dile getiren vatandaşlar etkinlik dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ve emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiler.