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Ordu’da kar yağışı
Ordu’nun Kabadüz ilçesinin orta ve yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü.
Çevre 14.01.2021, 15:05
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Ordu’nun Kabadüz ilçesinin orta ve yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü.
İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 25 santimetreye orta kesimlerinde ise 15 santimetreye ulaştı.Kar yağışının aralıklarla devam ettiği ilçede aralıklarla sis etkili oluyor. Vatandaşlar kuraklığın kar yağışıyla önemli derecede ortadan kalkacağını söylediler.
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