Nijerya’da sel: 9 ölü

Nijerya’nın Kano eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde 9 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya’nın Kano eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların ardından sel meydana geldi. Nijerya Devlet Acil Durum Yönetim Ajansının (SEMA) Kano Sekreteri Dr. Sale Jili, yaptığı açıklamasında eyaletin 10 bölgesinde yaşanan sağanakların sellere yol açtığını belirterek 9 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 10 kişinin de yaralandığını bildirdi. Jili, sel nedeniyle bölgede 6 bin 417 evin de hasar gördüğünü belirterek, ülkede Doguwa, Kibiya, Kiru, Rano, Danbatta, Tsanyawa, Gwale, Ajingi, Dawakin Kudu ve Albasu bölgelerinin selden etkilendiğini söyledi.