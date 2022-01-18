Nesli tükenmekte olan su samuru kameraya yakalandı

Türkiye’de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları listesinde yer alan su samuru, Sinop kent merkezi limandaki kayıkların üzerinde balık ararken görüntülendi.

Sinop’ta nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru, kameraya yakalandı. Sabahın erken saatlerinde limandaki kayıkların üzerine çıkan su samuru çevredekilerin şaşkın bakışları arasında kayıkların üzerinde gezindi. Yiyecek aradığı tahmin edilen su samuru daha sonra denize atlayıp gözden kayboldu.

“Aç oldukları için teknelere çıkıyorlar”

Su samurunu görüntüleyen Ramazan Çor, “Sabah yalı kahvesine çay içmeye geldim. Çay içerken baktım teknede su samuru var. Bir buna ’kunduz’ deriz. Tekne bir arkadaşımızın. Teknede ağlar olduğu için balık yemeye geliyorlar. Aç oldukları için teknelere çıkıyorlar. Geceleri daha çok olur sakin olduğu için. Gündüz de tesadüf bize denk geldi teknede” dedi.