Nehirde sular çekildi, dev yayın balıklarını elleriyle yakaladılar

Adana’da su seviyesinin düştüğü Ceyhan Nehri’nde vatandaşlar, dev yayın balıklarını elleriyle yakaladı.

Yüreğir ilçesine bağlı Yakapınar Mahallesi’nden geçen Ceyhan Nehri’nde yaşanan kuraklıktan dolayı su seviyesi düşünce dev yayın balıkları gün yüzüne çıktı. Vatandaşlar su seviyesinin düşmesini fırsat bilerek nehre girip dev yayın balıklarını elleriyle tutmaya çalıştı. Vatandaşlar zorlansa da yayın balıklarını tek tek tutup sudan çıkarmayı başardı. Vatandaşların onlarca yayın balığını tuttuğu ilginç anlar cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Köprünün üzerindeki vatandaşlar da bu anları film izler gibi izledi.