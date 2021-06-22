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Müsilaj Avcılar sahilinde de görüldü

Haftalardır Marmara Denizi’nde etkili olan deniz salyası Avcılar sahilinde de görüldü. Sahili çeviren müsilaj çemberi havadan görüntülendi.

Çevre 22.06.2021, 14:42
Müsilaj Avcılar sahilinde de görüldü

Haftalardır Marmara Denizi’nde etkili olan deniz salyası Avcılar sahilinde de görüldü. Sahili çeviren müsilaj çemberi havadan görüntülendi.

Marmara Denizi’ni saran deniz salyasının etkisi sürüyor. Denizdeki canlı yaşamını tehdit eden müsilaj, farklı bölgelerde görülmeye devam ediyor. Son olarak Avcılar Ambarlı Sahilinin bir kısmını kaplayan müsilaj havadan görüntülendi.

Görüntülerde bir hat şeklinde uzanarak Ambarlı Marina çevresinde adeta bir çember görüntüsü oluşturan müsilaj tabakası dikkat çekti.
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