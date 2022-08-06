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Murat Nehri’nde mahsur kalanları AFAD kurtardı

Bingöl’ün Genç ilçesinde balık tutmak için gittikleri Murat Nehri’nde suların yükselmesiyle mahsur kalan 3 kişiyi, AFAD kurtardı.

Çevre 06.08.2022, 09:09
Murat Nehri’nde mahsur kalanları AFAD kurtardı

Bingöl’ün Genç ilçesinde balık tutmak için gittikleri Murat Nehri’nde suların yükselmesiyle mahsur kalan 3 kişiyi, AFAD kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Genç ilçesindeki 3 arkadaş balık tutmak için Murat Nehri kenarına gitti. Baraj kapaklarının açılmasıyla suyun debisi yükselirken, 3 arkadaş nehirde mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar, durumu AFAD’a bildirdi. Bölgeye giden ekipler, mahsur kalan 3 kişiyi bot yardımıyla kurtardı.

Vatandaşlar, AFAD ekiplerine teşekkür etti.

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