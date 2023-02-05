Muğla-Denizli Karayolu ulaşıma kapandı

Muğla-Denizli Karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanırken, ekipler yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Muğla’yı Denizli’ye bağlayan karayolunda yoğun kar yağışı vatandaşları zor durumda bıraktı. Kar yağışı nedeniyle Tokuş Rampası mevkinde yol trafiğe kapandı. Araçlar yolda mahsur kalırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ve ilgili ekipler yolun tekrar trafiğe açılabilmesi için çalışma başlattı.