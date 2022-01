Meteoroloji’den uyarı: “Cuma günü itibariyle İstanbul, yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek”

İstanbul’da etkisini gösteren kar yağışının ardından Meteoroloji hava tahmini Uzmanı Bayram Doğan, 5 günlük hava durumu raporunu açıklayarak uyarılarda bulundu. Doğan, "Yarın İstanbul’da bir kar yağışı beklemiyoruz. Cuma günü itibariyle İstanbul, yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek. Önce yağmurla başlayacak. Öğle saatleri gibi karla karışık, akşam saatlerinden itibaren de kara dönmesini bekliyoruz. Sonraki günlerde de hafta sonu ve haftaya çarşambaya kadar İstanbullular aralıklarla kar yağışlarını görecek” dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinde İstanbul için kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Beklenen kar yağışı bugün itibariyle etkisini göstermeye başladı. İstanbul’un kent genelinde aralıklarla karla karışık yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde de kar kalınlığı 5 santime kadar ulaştı. Meteoroloji hava tahmini Uzmanı Bayram Doğan, 5 günlük hava tahmin durumu raporunu açıklayarak uyarılarda bulundu.

Hava tahmini uzmanı Bayram Doğan, "İstanbullular bugün kar yağışını akşam saatlerine kadar hafif hafif görecekler. Yarın İstanbul’da bir kar yağışı beklemiyoruz. Cuma günü itibariyle İstanbul, yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek. Önce yağmurla başlayacak. Öğle saatleri gibi karla karışık, akşam saatlerinden itibaren de kara dönmesini bekliyoruz. Sonraki günlerde de hafta sonu ve haftaya çarşambaya kadar İstanbullular aralıklarla kar yağışlarını görecek. Şu an için santim vermek için erken, çünkü haftaya ve hafta sonu yağacak bir kar var. Her gün bu sistemler değişiyor. Şu an için hafta sonu biraz etkili olabilir gibi ama santim vermek için erken. Cuma günü başlayacak kar yağışı 5 gün süreyle İstanbul’da etkili olacak. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı ve çarşamba günü İstanbullular kar yağışını aralıklarla görecek. Zaten sürücülerin kar lastiği ya da zincir kullanmaları gerekiyor. Çünkü hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin altında olacağı için özellikle gece ve sabah saatlerinde yerde de kar olacağından buzlanma olayı olabilir. Buna karşı da yine vatandaşların tedbirli olmaları gerekiyor” dedi.