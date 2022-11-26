Meteoroloji uyarmıştı, Yüksekova beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tarafından yapılan uyarılardan sonra Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.

Yüksekova ilçesinde haftalardır soğuk havalar etkisini sürdürürken, akşam saatlerinde karla karışık yağmur etkisini gösterdi. Cilo dağlarının yüksek kesimleri yağan karla beraber 5 santimetreyi bulurken, ilçe merkezinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı. İlçe merkezinde başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz’de, Doğu Anadolu’nun güney ve batı ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Kar Etkili Oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ’’Akşam akşam saatlerinden itibaren ise Adıyaman, Malatya, Elazığ çevreleri ile zamanla Tunceli, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bitlis ve Van’ın güneyinde yerel olarak kuvvetli, Bingöl, Elazığ’ın güneyi, Diyarbakır ve Batman’ın kuzeyi, Mardin, Şırnak ve Hakkari’de çok kuvvetli sağanak bekleniyor. Yağışların 1700 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı değerlendiriliyor’’ ifadelerini kullandı.