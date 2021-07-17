banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kara para' genelgesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kara para' genelgesi!
2021 yılının ilk yarısında 552 bin 810 adet konut satıldı
2021 yılının ilk yarısında 552 bin 810 adet konut satıldı
Halk Ekmek’e yüzde 25 zam
Halk Ekmek’e yüzde 25 zam
Ümitcan Uygun tahliye edildi!
Ümitcan Uygun tahliye edildi!

Meteor düşüşü Bursa’da görüntülendi

Bursa’da samanyolunu görüntülemek isteyen doğa fotoğrafçısı meteorun atmosfere girişini görüntüledi.

Çevre 17.07.2021, 11:44
Meteor düşüşü Bursa’da görüntülendi
banner502

Bursa’da samanyolunu görüntülemek isteyen doğa fotoğrafçısı meteorun atmosfere girişini görüntüledi.

Dün gece saat 23.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Dağyenice Mahallesi’nde samanyolu fotoğrafı çekmek için bir araya gelen doğa fotoğrafçıları şaşkına döndü. Fotoğraf çekmeye başladıkları esnada atmosfere giren meteorun düşmesini kaydeden fotoğrafçı Fatih Talı, bu anı kaydetmeyi başardı.

Meteorun düştüğü anların Antalya’nın Kaş ilçesinde ve İzmir’de de gözlemlendiğini öğrendi. Meteor 3 saniye gözlemlendi ve düşmesiyle gözden kayboldu.
Yorumlar (0)
31°
parçalı az bulutlu
banner501