Mersin’in ilk lavanta bahçesi yoğun ilgi görüyor

Mersin’in Silifke ilçesinde ‘Lavanta Fidesi Dağıtım Projesi’ kapsamında ekimi yapılan lavanta fideleri, boş arazileri mor renklerle süsleyerek ilgi odağı oldu.

2018 yılında hazırlanan projeyle ilk lavantaların toprakla buluştuğu Çaltıbozkır Mahallesi’nde lavantalar büyümeye devam ediyor. Görüntüsüyle vatandaşların yoğun ilgisine neden olan lavantalar, ayrıca fotoğraf çektirmek isteyenlerin de vazgeçilmez yeri haline geldi.

Lavanta bahçesini bugüne kadar 50 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten Çaltıbozkır Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkan Yardımcısı Mustafa Genç, “Çaltıbozkır Derneği olarak 3 yıl önce başlattığımız lavanta dikim sahamızı genişletiyoruz. Bu lavantalarla köyümüzün gelir elde etmesini sağlıyoruz. Bunun için buhar destinasyon sistemi kurduk. Bu sistem ile lavanta çiçeklerini toplayıp yağını çıkarıyoruz. Yağı ile sabun, mum, kolonya, oda parfümü gibi özel ürünler çıkartıyoruz. Kendi el emeğimizle üretiyoruz. Hedefimiz 100 bin ziyaretçiyi burada ağırlamaktır. Ziyaretçilerimiz bu lavantaların ürünlerini açmış olduğumuz stantlarımızda satın alıyor. Biz de bu katkıyı köyümüzdeki ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıyoruz” dedi.

Buradan elde edilen gelirlerin muhtaç olan yüksek öğrenim ya da orta öğrenim gören öğrencilere eğitim desteği olarak harcanacağını anımsatan Çaltıbozkır Mahallesi Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Asım Özçalık, “2018 yılında derneğimizi kurduk. Birinci yılında halkımıza çeşitli tarımsal konularda eğitime başlamıştık. Açtığımız kurslardan birisi tıbbı bitkisel ürünler yetiştiriciliği kursuydu. Lavanta üzerine yoğunlaştık. Büyükşehir bize 5 bin fide verdi. Biz de dikimini gerçekleştirdik. Emeğimizin karşılığını 3 yıl sonra 50 bin insanın köyümüzü ziyaret etmesi ile aldık. Lavanta bizim köyümüz topraklarına uyumlu oldu. Bu çalışmalarımızdaki amacımız, burada elde ettiğimiz gelirler ile köyümüzde muhtaç olan yüksek öğrenim ya da orta öğrenim gören öğrencilerimize eğitim desteği vermek. Halkımızın Mersin bölgesinde ilk defa açılmış olan bu lavanta bahçelerini ziyaret edip destek vermeleri bizi umutlandırdı. 50 dekar civarında lavanta tarlalarımız var. Amacımız Mersin bölgesinde lavanta sahaları oluşturmak, verimsiz ve kıraç arazilerden halkımızın gelir elde etmesini sağlamak hem de köyümüzün tanınmasını ve halkımıza gelir sağlamaktır” diye konuştu.

Lavanta bahçesini gezen vatandaşlar ise, lavanta bahçesini gezmekten ve fotoğraf çektirmekten dolayı mutlu olduklarını belirtti.