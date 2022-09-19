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Meksika Ulusal Deprem Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Meksika’nın Michoacan eyaleti açıklarında 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Meksika Ulusal Deprem Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Meksika’nın Michoacan eyaleti açıklarında 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Çevre 19.09.2022, 21:29
Meksika Ulusal Deprem Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Meksika’nın Michoacan eyaleti açıklarında 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.