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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan gerçekleştirdiği basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Perşembe günü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşeceğini duyurdu.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, gerçekleştirdiği basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda ABD’nin güçlü ekonomik önlemleri içeren yaptırımlar uygulayacağını söyledi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan gerçekleştirdiği basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna-Rusya gerilimini İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya liderleri ile görüşeceğini söyledi.
Kremlin’den ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gerçekleştirdiği görüşmeye dair yapılan açıklamada, "Putin, Biden’dan NATO’nun doğuya doğru genişlemeyeceğine yönelik garanti istedi" denildi.
Marmara’da ağlara takılan caretta caretta balıkçıları şaşkına uğrattı
Marmara Denizi’nde avlanan balıkçılar, ağlarına takılan caretta carettayı görünce şaşkına döndü. Ağdan kurtarılan caretta caretta balıkçılar tarafından tekrar denize bırakıldı.
Çevre 07.12.2021, 22:18 07.12.2021, 22:28
Marmara Denizi’nde avlanan balıkçılar, ağlarına takılan caretta carettayı görünce şaşkına döndü. Ağdan kurtarılan caretta caretta balıkçılar tarafından tekrar denize bırakıldı.
Marmara’da avlanan balıkçıların ağına beklemedikleri bir şekilde caretta caretta takıldı. Akdeniz kıyılarında yaşadığı bilinen caretta carettanın Marmara’da ağa takılması balıkçıları şaşkınlığa uğrattı. Balıkçılar, caretta carettayı ağdan kurtararak tekrar denize saldı. Balıkçılar, caretta carettayı kurtardığı o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.