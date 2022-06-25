Mardin’de toz bulutu ve yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü Mardin ve çevresinde gök gürültülü sağanak yağışı ve toz bulutu uyarılarında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine dayanılarak 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu ve gök gürültülü, sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildiği ve sıcaklıkların 4 ile 6 derece civarında azalacağı tahmin edildiği belirtildi. Uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Cuma günü akşam saatlerinden sonra ve Cumartesi günü Diyarbakır’ın doğusu, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak illerinde ve Doğu Anadolu’nun doğusunda Suriye ve Irak kaynaklı toz bulutu beklenmektedir. Toz bulutu cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini artırması; Pazar günü sabah saatlerinden sonra ise etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir. Toz bulut nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, ulaşımda aksamlar ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.