Mardin’de köylülerden örnek davranış

Mardin’de yoğun kar yağışından dolayı mahsur kalan elektrik ekiplerinin aracına köylüler yardıma koştu.

Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva köyünde elektrik sorunlarına gidermek için çalışmalara devam eden Dicle Elektrik ekipleri karda mahsur kaldı. Yolda ilerleyemeyen aracı ekipler iterek çıkarmaya çalıştı. Durumu fark eden Şenyuva köyü sakinleri ekiplere yardım etti. Köylülerin desteği ile araç bulunduğu yerden çıkarıldı.