Manisa’da sel felaketi tarım arazilerini vurdu

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde dün etkili olan sağanak ve dolu yağışı kırsal mahallelerde sel baskınlarına neden olurken, tarım arazilerinde de büyük hasara yol açtı. Hasar tespit çalışmalarının devam ettiği mahallelerde şu ana kadar 10 bin dönümlük arazinin zarardan etkilendiği tahmin ediliyor.

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ilçeye bağlı Koldere Mahallesi’nde su taşkınlarına yol açtı. Mahalle merkezine yakın bölgede bulunan dere yataklarının tıkanması ve işlevini yitirmiş eski dere yataklarının insan kullanıma açılması nedeniyle su baskınlarının yaşandığı mahallelerde Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Saruhanlı Ziraat Odası ve Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler ile diğer birimler tarafından yaraların sarılmasına başlandı.

10 bin dönümlük arazi sel sularından zarar gördü

Kent merkezindeki evlerin su basmasının yanı sıra tarım arazileri de sel baskınlarından zarar gördü. Bağ direklerinin devrildiği mahallede dolu yağışı nedeniyle çiçekte olan bağlardaki üzüm salkımları kırılarak yere döküldü. Ekili alanların sular altında kaldığı arazilerde sular tahliye edilmeye çalışılıyor. Yaklaşık 10 bin dönümlük alanda sel ve dolu nedeniyle hasar olduğu tahmin edilirken Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Sel felaketinde tarım arazilerinin zarar gördüğünü söyleyen çiftçi İsmail Kocacenk, “5 bin dönüm dolu afeti var, 5 bin dönümde de kanallarımızda taşan suların basması sonucu mısırlarımız, bağlarımız, pamuklarımız zarar gördü. Mahallenin içindeki derelerin kapatılmasından dolayı büyük sel felaketleri başladı. Tarlalarımıza geldik baktık yapacak bir şey yok. Öylece kaldık. Yağmur sel bu felaketi yaşadık. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile kaymakamımız, MASKİ daire başkanlarımız gelerek hasar tespitlerini yaptılar. Devletimizden yardımlarını bekliyoruz” dedi.

"60 yaşındayım böyle yağmur görmedim"

Hayatı boyunca böylesi şiddetli bir yağmur görmediklerini söyleyen Koldere Mahalle Muhtarı İbrahim Durbay, “Saat 4 sıralarında başlayan yağmur Koldere Mahallemizdeki derelerin taşması sonucu büyük zararlar oldu. Köyün içinde 25 kadar evimiz sular altında kaldı. Zararımız büyük ancak MASKİ daire başkanlarımız, Saruhanlı Kaymakamımız geldiler zarar tespitlerini yaptılar. Zararların telafi edilerek yaraların sarılacağını söylediler. Çiftçimiz de büyük zararda. Devletten yardımlarını bekliyoruz. Millet zor durumda şu an. Ben 60 yaşındayım böyle bir yağmur görmedim. Çok şiddetli bir yağmur. Birden geldi” diye konuştu.

“En azından borçlarımızın ertelenmesi çok önemli”

Çiftçilerin borçlarının ertelenmesi gerektiğini talep eden Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, “İlçemiz Saruhanlı 28 Mayıs akşamı Koldere Mahallemizde şiddeti yağış etkisiyle oluşan doluyla beraber ovamızda büyük miktarlarda zarar oluşmuştur. Biz Ziraat Odası Başkanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak gerekli tespitleri yaptık. Toplan alan miktarı ve zararın ne kadar olduğunu ortaklaşa bir karar alarak deklare edeceğiz. Devletimizden acilen burada müdahale etmesini istiyoruz. En azından borçlarımızın ertelenmesi çok önemli. Ekilen arazilerde Kolderemiz her türlü ekime müsait. Şu anda sıkıntılı bir durum. İnşallah devletimiz sesimizi duyar. Şu an 5 bin dönüm arazide sel baskını 5 bin dönüm arazide de dolu vurdu. Tam çiçek dönemindeki bağlarda büyük sıkıntı yaşatacak. Bir an önce devletimizin bu olaya el atmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.