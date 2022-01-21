Manisa’da barınaktaki yasaklı ırk köpeklerin sayısı 240’a ulaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklı ırk köpeklerin kayıt altına alınması için verilen sürenin sona ermesinin ardından Manisa’da sokağa veya doğaya terk edilen hayvanlar toplanarak, Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağında bakımlarına devam ediliyor. Barınaktaki yasaklı ırk köpeklerin sayısı 240’a ulaşırken her gün en az 3-4 köpeğin barınağa getirildiği öğrenildi. 14 Ocak-19 Ocak arasındaki 5 günlük süre içinde 60 yasaklı ırk köpeğin barınağa alındığı açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklı ırkları kayıt altına alınması için verilen sürenin dolmasının ardından ellerindeki köpekleri kayıt altına aldırmak yerine sokaklara veya doğaya bırakanların sayısında da artış yaşanmaya başlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesinin 500 hayvan kapasiteli Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezinde yasaklı ırk olan Pitbull ve Arjantin Dogo cinsi köpeklerin sayısı 19 Ocak tarihi itibariyle 240’a ulaştı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Erhan İnce, "14 Ocak tarihinin geçmesinden itibaren gerek vatandaşların kendilerinin teslim etmesi, gerekse de vatandaşların sokağa bırakmaları sonrası ilçe belediyeleri tarafından toplanan Pitbull, Arjantin Dogo gibi saldırgan ırka mensup köpekler barınağımıza getiriliyor. 14 Ocak tarihinden sonra 60 köpek daha getirildi. Bu artışın devam edeceğini de düşünüyoruz. Şu anda 240 köpeğe ulaştık. Barınaktaki saldırgan ırk popülasyonu artıyor. Bugün yavrularımız da geldi. Saldırgan ırkların yavruları da aynı şekilde kanuna tabi olmaları nedeniyle bunları besleyenler korktukları için sokağa salmaktansa bize teslim ediyorlar. Bunlar bizim misafirimiz. Onlara en iyi şekilde bakabilmek için elimizden gelen özen ve gayreti gösteriyoruz. Sayın Başkanımız Cengiz Ergün’ün hayvan sevgisi hassasiyetine istinaden bizler de aynı özveriyle görevimizi yapıyoruz. Sokaklara bırakılan hayvan ihbarları da sürekli geliyor. Bununla ilgili hayvan toplama ekipleri hızlıca müdahale edip barınağımıza bu köpekleri getiriyorlar. Yasaklı ırkların cezaları 11 bin TL’den başlayıp 40 bin 869 TL’ye kadar ulaşıyor. Bunun için vatandaşımız hassasiyetli olsun. Köpeklerini sokağa salmasınlar. Mümkün olduğunca gerekli kurum ve kuruluşlarla irtibata geçerek teslimini sağlasınlar." dedi.

Barınağa getirilen hayvanların itaat eğitimleri verdiklerini de kaydeden İnce, "Ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bize gelen sahipsiz ev hayvanlarına burada uzman eğitmen kadromuzla temel itaat eğitimleri vererek, hem sahiplenmelerini kolaylaştırıyoruz hem de topluma kazandırıyoruz. Böylece bu sahipsiz canların hem aileye uyum sağlaması hem de ortama alışması kolaylaşıyor" diye konuştu.

"Yeniden hayata dönmeleri için mücadele ediyoruz"

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Köpek Rehabilitesi ve Eğitmeni olan Serhan Karabey Doğru yaptıkları çalışmalar hakkında şunları söyledi: "Yanlış yetiştirilen, yanlış ortamlarda bulunan köpeklerimizi burada alıp en kısa zamanda hayata yeniden rehabilite edip yeniden insanlarla olan dostluklarını pekiştirmek için uğraşıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Son çıkan yasadan sonra buraya gelen köpeklerimizle yeniden bir aile ortamı oluşturduk. Günlük sosyalizasyon eğitimlerimizi yapıyoruz. Rehabilitasyon eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Yeniden hayata dönmeleri için mücadele veriyoruz."

Öte yandan, yasaklı ırk köpeklerin barınağa sürekli gelmeye devam ettiği açıklandı.