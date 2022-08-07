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Maltepe’de kuyuya düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Maltepe’de derin bir su kuyusuna düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kedinin kurutulma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çevre 07.08.2022, 14:46
Maltepe’de kuyuya düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Maltepe’de derin bir su kuyusuna düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kedinin kurutulma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maltepe’de bir binanın bitişiğindeki kuyudan gelen kedi sesini duyan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekibinden bir kişi, derin su kuyusuna halat yardımı ile indi. İtfaiye eri, kucağına aldığı kedi ile kuyudan iple yukarıya çekilerek kurtarıldı. Yürekleri ısıtan o anlar ise bir itfaiye erinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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