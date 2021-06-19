Mahir Ünal’dan Ekrem İmamoğlu’na müsilaj göndermesi

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Marmara Denizi’ndeki müsilajla ilgili olarak, “Müsilajın kaynağı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandıktan kısa bir süre sonra CHP’nin yaptığı ilk icraat, ileri biyolojik su arıtma tesisi temel atmama töreniydi” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Elbistan’a geldi. Ünal, Elbistan-Ekinözü kavşağında Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar ile partililer tarafından karşılandı.

Elbistan’a gelmeden önce Elbistan-Göksun bölünmüş yol çalışmalarını inceleyen AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın ilk durağı Karaelbistan Mahallesi’nde yapımına devam edilen ileri biyolojik atık su arıtma tesisi oldu. Buradaki incelemenin ardından yine aynı mahalledeki TOKİ konut projesini gezen Mahir Ünal, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Örnek daireyi gezen Mahir Ünal, daha sonra Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ne geçti. Yüzde 99 oranında bitirilen proje hakkında da geniş kapsamlı brifing alan Mahir Ünal, Yunus Emre Mahallesi’ndeki 3 bin kişilik Elbistan Spor Salonu’nu gezdi.

Mahir Ünal, Elbistan’a Avurpa Birliği hibesiyle yapılan 187 milyon lira bütçeli ileri biyolojik atık su arıtma tesisi üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu isim vermeden eleştirdi.

İmamoğlu’nun İstanbul’daki ilk icraatının ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin temel atmama töreni olduğunu hatırlatan Mahir Ünal, “İleri biyolojik su artıma tesisini, CHP’lilerin temel atmama töreninden hatırlayacaksınız. Bugün Haliç’in ve Marmara’nın bu hale gelmesinde etkisi olan temel atmama törenini hatırlayacaksınız. Türkiye’de bizim uzunca bir süreden beri çevreyi korumak ve hem su kaynaklarının korunması hem de atık suyun temizlenmesi anlamında ileri biyolojik atık su arıtma tesisleri, son dönemde ülkenin çokça gündeminde. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız özellikle Marmara denizinde oluşan müsilajı temizlemek için ciddi bir mücadele veriyor. Aslında bu mücadelenin kaynağı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandıktan kısa bir süre sonra CHP’nin yaptığı ilk icraat, ileri biyolojik su arıtma tesisi temel atmama töreniydi. Oysa bu o kadar kritik bir konu ki; şuanda Kahramanmaraş’ımızda ikincisini tamamlıyoruz. Elbistan’daki tesisin yüzde 40’ı bugün itibariyle tamamlanmış durumda.

İleri biyolojik su arıtma tesisleri, hem ülkemiz ve dünya için çok önemli. Su kaynaklarımız kirlendiğinde, temizlenmediğinde bu bütün dünyayı etkiliyor. Artık dünyamız küçücük bir küreye dönüşmüş durumda. Dünyanın diğer bölgelerindeki çevresel sorunlar bizi etkiliyor. Bunu iklim değişikliği olarak hissediyoruz. Biz kendi ilimizde bu hassasiyeti en üst seviyede gösteriyoruz. Çevreyi, su kaynaklarını korumak anlamında buna çok dikkat ediyoruz. Çünkü biz bu dünyayı büyüklerimizden miras almadık. Biz bu dünyayı çocuklarımızdan emanet aldık. Biz çocuklarımıza öyle bir dünya bırakmalıyız ki; onların yaşadığı çevrenin ve su kaynaklarının temiz olması gerekiyor. Bu bilinçle çalışıyoruz ve yıl sonuna kadar bu tesisi bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Ünal, daha sonra ilçedeki spor, konut ve sağlık alanında yürütülen projeleri yerinde inceledi.