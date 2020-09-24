banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
KORONAVİRÜS'TEN OZON AŞISI İLE KORUNUN !
KORONAVİRÜS'TEN OZON AŞISI İLE KORUNUN !
“3 yıl içinde uygun fiyatlı Tesla’lar hazır olacak”
“3 yıl içinde uygun fiyatlı Tesla’lar hazır olacak”
Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta İstanbul'da!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta İstanbul'da!
Pandemi ruhsal hastalıkların çeşitlerini artırdı
Pandemi ruhsal hastalıkların çeşitlerini artırdı

Kutlu Aktaş Barajı’nda doluluk yüzde 20’nin altında

İZMİR ÇEŞME'DEKİ KUTLU AKTAŞ BARAJI'NDA DOLULUK ORANI YÜZDE 19,81'E DÜŞTÜ. GEÇTİĞİMİZ YIL AYNI TARİHTEKİ DOLULUK ORANININ YÜZDE 54,34 OLDUĞU BELİRTİLDİ.

Çevre 24.09.2020, 13:24
2
Kutlu Aktaş Barajı’nda doluluk yüzde 20’nin altında

İzmir Çeşme’deki Kutlu Aktaş Barajı’nda doluluk oranı yüzde 19,81’e düştü. Geçtiğimiz yıl aynı tarihteki doluluk oranının yüzde 54,34 olduğu belirtildi.

Çeşme’nin kullanma suyu ihtiyacını karşılayan ve yağmur suyu ile beslenen Kutlu Aktaş Barajı’nda doluluk oranı yüzde 20’nin altına düştü. Çeşme’ye uzun süredir yağmur yağmaması ve yaz sezonundaki su tüketiminin artması nedeniyle Kutlu Aktaş Barajı’ndaki doluluk oranında ciddi düşüş yaşandı. İZSU resmi internet sitesindeki verilere göre; 16 milyon metreküp kullanılabilir göl hacmi olan barajda, bugün itibariyle toplam su hacmi, 3 milyon 670 bin metreküple yüzde 19,81 oranına düştü. Geçtiğimiz yıl aynı tarihteki toplam su hacmi 9 milyon 194 bin metreküple yüzde 54,34 oranındaydı.

Yorumlar (0)
28°
açık
Namaz Vakti 24 Eylül 2020
İmsak 05:22
Güneş 06:47
Öğle 13:01
İkindi 16:24
Akşam 19:06
Yatsı 20:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Göztepe 2 4
4. Karagümrük 2 4
5. Beşiktaş 2 4
6. Hatayspor 2 4
7. Antalyaspor 2 4
8. Fenerbahçe 2 4
9. Kasımpaşa 2 3
10. Sivasspor 2 3
11. Erzurumspor 2 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
14. Gaziantep FK 2 1
15. Trabzonspor 2 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Malatyaspor 2 1
18. Denizlispor 2 1
19. Çaykur Rizespor 2 0
20. Ankaragücü 1 0
21. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 2 6
2. Tuzlaspor 2 4
3. Samsunspor 2 4
4. Adana Demirspor 2 4
5. Adanaspor 2 4
6. Balıkesirspor 2 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. Bandırmaspor 2 3
10. İstanbulspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Ümraniye 2 3
13. Akhisar Bld.Spor 2 1
14. Altay 2 1
15. Boluspor 2 1
16. Eskişehirspor 2 1
17. Giresunspor 2 1
18. Menemen Belediyespor 2 1
Takımlar O P
1. Leicester City 2 6
2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
6. Tottenham 2 3
7. Wolverhampton 1 3
8. Brighton 2 3
9. Aston Villa 1 3
10. Leeds United 2 3
11. Chelsea 2 3
12. Newcastle 2 3
13. Man City 0 0
14. Burnley 1 0
15. M. United 1 0
16. West Ham 2 0
17. Sheffield United 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
4. Celta de Vigo 2 4
5. Valencia 2 3
6. Osasuna 2 3
7. Getafe 1 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 2 2
10. Real Madrid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Huesca 2 1
13. Real Valladolid 2 1
14. Atletico Madrid 0 0
15. Barcelona 0 0
16. Elche 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Athletic Bilbao 1 0
banner378