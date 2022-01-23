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Kütahya’da aç kalan tilki köye indi
Kütahya’da doğal yaşam alanları karla kaplanan ve yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları köylere inmeye başladı. Domaniç ilçesine bağlı Çamlıca köyüne inen bir tilki vatandaşlar tarafından beslendi.
Çevre 23.01.2022, 19:32
Kütahya’da doğal yaşam alanları karla kaplanan ve yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları köylere inmeye başladı. Domaniç ilçesine bağlı Çamlıca köyüne inen bir tilki vatandaşlar tarafından beslendi.
Çamlıca köyünde vatandaşlar evlerin çevresinde dolaşan bir tilki fark etti. İnsanlardan kaçmayan tilki ilgi odağı oldu.
Vatandaşlar tilkiyi elleriyle besledi. Köyde dolaşan ve vatandaşların verdiği yiyecekleri yiyen tilkiyi cep telefonu ile görüntüledi.