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Kütahya Tavşanlı Kışlademirli Barajı’nda 5 bin 200 dekar arazi sulanacak

Kütahya Tavşanlı Kışlademirli Barajı Sulaması Projesine ait ihale yapılarak sözleşmesi imzalandı. Proje kapsamında 5 bin 200 dekar arazi sulanacak.

Çevre 10.05.2021, 10:11
Kütahya Tavşanlı Kışlademirli Barajı’nda 5 bin 200 dekar arazi sulanacak

Kütahya Tavşanlı Kışlademirli Barajı Sulaması Projesine ait ihale yapılarak sözleşmesi imzalandı. Proje kapsamında 5 bin 200 dekar arazi sulanacak.

Kütahya’da son zamanlarda yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynamasından dolayı Kütahya Tavşanlı Kışlademir Sulama Projesi hayata geçirildi. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, söz konusu projenin ihale işlemlerinin tamamlandığını ve işin sözleşmesinin tamamlandığını duyurdu. Yıldız, “Kütahya Tavşanlı Kışlademirli Barajı Sulaması işinin tamamlanması ile 5.200 dekar arazi sulanacaktır. Projenin Kütahya ilimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Genel Müdür Yıldız, Kütahya Tavşanlı Kışlademirli Barajı Sulaması işi ile 28 kilometrelik sulama hattı inşa edileceğinin altını çizerek projenin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte milli ekonomiye yılda 7 milyon TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.
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