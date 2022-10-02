Kuş cenneti Erçek Gölü’nde korkutan su kaybı

Van’da ‘kuş cenneti’ olarak adlandırılan Erçek Gölü’nde, küresel iklim değişikliğinin etkisiyle yaşanan su kaybı korkutuyor.

Van Gölü’nün 30 kilometre doğusunda yer alan ve bölgenin kuş bakımından en zengin alanı konumundaki Erçek Gölü, küresel iklim değişikliğinin etkisiyle büyük ölçüde su kaybı yaşadı. Nesli tükenme tehlikesi altındaki birçok kuş türünün yaşam alanı olan ve bu yüzden ‘kuş cenneti’ olarak anılan Erçek Gölü, sıcaklıkların artmasıyla ve yağıştaki azalmayla birlikte kuraklıkla mücadele ediyor. Türkiye’deki kuş türlerinden yaklaşık 230’una yaşam alanı olan Van Gölü Havzası’ndaki Erçek Gölü, sazlık alanlardaki suların çekilmesiyle birlikte kuş popülasyonunu büyük ölçüde etkileyeceği tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Diğer taraftan Erçek Gölü’nde daha önce suların yükselmesiyle kısmen sulara gömülen yapılar da, suların büyük ölçüde çekilmesiyle karada kaldı.

“Bu çekilme duracak gibi görünmüyor”

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, Van Gölü kapalı havzası içerisinde irili ufaklı birçok gölün olduğunu ve su tutma kapasitesi bakımından Erçek Gölü’nün önemli bir yeri olduğunu belirtti. Erçek Gölü’nün bölgede önemli bir kuş çeşitliğine ev sahipliği yaptığını ifade eden Prof. Dr. Alaeddinoğlu, “Erçek Gölü, havzadaki iklim değişikliğinin etkilerini maalesef en olumsuz şekilde yaşayan göllerimizden biridir. Havzada irili ufaklı birçok göl var. Çok yüksekte olan göllerin önemli bir kısmı su kaybı yaşıyor ve hatta bir kısmı ise kurudu. İklim değişikliği ve sonuçları hem Van Gölü hem de daha küçük olan Erçek Gölü’nde dramatik şekilde karşımıza çıkıyor. Yağışlardaki nispi azalma, şiddetli buharlaşma, yer altı su ve yüzey su kaynaklarının gölü beslememesi, göldeki çekilmenin dramatik boyutlara ulaştığını gösteriyor. Bu çekilmenin duracak gibi görünmediğini, çekilmenin devam edeceğini bize gösteriyor” dedi.

“Sulak alanlar kuşlar için bir yaşam alanı olmaktan çıkıyor”

Bundan sonraki sürecin Erçek Gölü’nde küçülme ve göldeki alanın şiddetli şekilde kaybına neden olacağını dile getiren Alaeddinoğlu, “Bu küçülme her şeyden önce oradaki kuş popülasyonunu olumsuz yönde etkileyecektir. Akarsular su taşıma kapasitelerini kaybettikçe, sulak alanlar kuşlar için bir yaşam alanı olmaktan çıkıyor. Göle dökülen besinler özellikle flamingo ve diğer kuşların beslenme alanın ortadan kaybolmasına neden oluyor. Bu da uzun vadede hem gölün alan kaybetmesi hem kuş türlerinin belki yok olmasına ve ya göç rotasından çıkaracak sonuçlara yol açacaktır” diye konuştu.

Bölgede yaşayan Furkan Güleşçi isimli vatandaş ise, daha önceki yılarda suların yüksek seviyede olduğunu, ancak birkaç ay içerisinde aşırı derecede çekildiğini belirtti. Güleşçi, suların yükselmesiyle boşaltılan yapıların tekrar ortaya çıktığını kaydetti.